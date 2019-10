Una targa per ricordare lo storico giornalista Marcello Giannini

Nessuno dimenticherà quel gesto. Era il 4 novembre 1966. Tutti dovevano sapere, in Italia e nel mondo, quello che stava accadendo a Firenze. Marcello Giannini, storico giornalista della Rai regionale, durante la diretta delle 14,30, smise di parlare, apri la finestra e calò il microfono vicino all’acqua, che scorreva impetuosa nel centro della città. Un frastuono enorme, come una cascata dirompente. E i tonfi sordi delle auto, sbattute contro i palazzi dalla violenza delle acque. La ‘voce’ della Fiorentina divenne la ‘voce dell’alluvione’.

Sono passati cinquantatré anni. Il Consiglio regionale lo ricorderà con una targa, che sarà consegnata ai familiari all’inaugurazione della mostra “Arno. Sicuro. Pulito. Da vivere” che aprirà i battenti appunto il 4 novembre alle 12.30 nello spazio espositivo intitolato Carlo Azeglio Ciampi (via de’ Pucci, 16 - Firenze).

Il giorno dell’anniversario sarà anche un’occasione di ritrovo per gli Angeli del Fango che, alle ore 16 sempre all’interno dello spazio espositivo, si ritroveranno per commemorare e per non dimenticare. Ci saranno, fra gli altri, Il calciatore Giancarlo Antognoni, l’ex commissario tecnico della Nazionale Fulvio Valcareggi, gli amici storici della Fiorentina, il giornalista Franco Mariani e il presidente dell’Associazione stampa Toscana Sandro Bennucci.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa

