Giovane si toglie la vita, la famiglia: "Grazie a chi ci è stato vicino". Nel suo ricordo due borse di studio in Africa

La famiglia ha voluto ringraziare tutti coloro che le sono stati vicini con una lettera pubblica e ha annunciato che i fondi raccolti in memoria di Matilde saranno devoluti alla Onlus Movimento Shalom per finanziare due borse di studio per giovani studenti in Burkina Fasu.

Ecco il testo della lettera:

In questi giorni difficili abbiamo respirato una enorme quantità di amore nei confronti nostri e di Matilde: ce ne siamo nutriti e ci ha aiutato ad andare avanti. Ci è stata trasmessa da così tante persone che non è possibile esprimere la nostra gratitudine a tutte se non pubblicamente.

Questo abbraccio corale è stato, pur se nel dolore, il saluto più bello e sincero che potessimo regalare a Matilde. Grazie di cuore. Un grazie anche alle istituzioni ed organizzazioni che ci hanno sostenuto e ci sono state vicine.

Ringraziamo inoltre tutti coloro che generosamente hanno lasciato e lasceranno un contributo in memoria di Matilde; i soldi raccolti saranno devoluti alla Onlus Movimento Shalom per finanziare due borse di studio per giovani studenti, all’interno del progetto IPS: una università per la qualificazione di giovani del Burkina Faso e dell’Africa sub-Sahariana.

Paolo, Ornella e Adele

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it)

