Una moneta celebra la Cattedrale di Santa Maria del Fiore

L’Opera di Santa Maria del Fiore e il Poligrafico e Zecca dello Stato hanno presentato questa mattina presso la Sala Brunelleschi dell’Antica Canonica di San Giovanni, a Firenze, la moneta celebrativa dedicata ad uno dei monumenti artistici più noti al mondo, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore.

Alla cerimonia sono intervenuti Lorenzo Luchetti, Direttore dell’Opera di Santa Maria del Fiore, Matteo Taglienti, Responsabile Filiera Zecca e Patrimonio Storico-Artistico del Poligrafico e Zecca dello Stato e l’autrice della moneta, l’artista incisore della Zecca di Roma, Annalisa Masini.

La moneta in argento, dal valore nominale di 5 euro, coniata dalle Officine della Zecca di Roma, appartiene alla Serie Italia delle Arti ed è stata emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze lo scorso 18 ottobre in una tiratura di 4000 pezzi.

Il dritto della moneta raffigura la splendida cupola realizzata da Filippo Brunelleschi; mentre in secondo piano è rappresentata la planimetria del “trifoglio” delle tribune.

Sul rovescio, la forma geometrica ottagonale, elemento riproposto nel tamburo della Cupola del Brunelleschi, delimita il particolare dei “Putti Danzanti” della Cantoria di Luca della Robbia conservata nel Museo dell’Opera del Duomo di Firenze.

La Cattedrale di S. Maria del Fiore è stata riprodotta su gentile concessione dell’Opera di Santa Maria del Fiore.

“L’Opera di Santa Maria del Fiore - afferma il direttore generale, Lorenzo Luchetti - è onorata che il Poligrafico e Zecca dello Stato abbia deciso di coniare una moneta in argento celebrativa dedicata alla Cattedrale di Firenze dove è rappresentata anche la Cupola del Brunelleschi. Quale occasione migliore per ricordare che l’anno prossimo celebreremo i 600 anni dall’inizio della costruzione di questo straordinario monumento, unico al mondo”

“Siamo lieti di aver contribuito, con la realizzazione di questa moneta, alla celebrazione di uno dei capolavori più amati del nostro patrimonio artistico, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore – ha dichiarato Matteo Taglienti Responsabile Filiera Zecca e Patrimonio Storico-Artistico del Poligrafico e Zecca dello Stato. Il Poligrafico – ha aggiunto Taglienti - da sempre promuove e veicola la tradizione artistica e culturale attraverso la maestria e le pregiate produzioni degli artisti incisori della Zecca dello Stato, autori di opere ammirate ed apprezzate per l’elevata cura del dettaglio, per le raffinate tecniche di incisione e per il tratto di originalità che le contraddistingue. Tramandare questo patrimonio attraverso l’arte numismatica costituisce un importante contributo alle ricchezze artistiche e culturali del nostro Paese”.

La moneta appartiene alle ultime emissioni della Collezione Numismatica 2019 che celebra, oltre alle tradizionali serie storiche, avvenimenti, simboli e personalità di rilievo che hanno segnato la storia italiana ed internazionale.

Per l’occasione dal 1° al 3 novembre le monete dedicate a Santa Maria del Fiore insieme ad altre emissioni della Collezione Numismatica 2019 saranno disponibili allo stand del Poligrafico allestito presso il Museo dell’Opera del Duomo di Firenze, in Piazza del Duomo .

Fonte: Poligrafico e Zecca dello Stato - Ufficio Stampa

