Montespertoli sostiene il popolo curdo: iniziativa di Uniti a Sinistra

Montespertoli sostiene il popolo curdo. L'iniziativa di sensibilizzazione e finanziamento “per la pace nel Rojava” organizzata dall’Associazione Uniti a Sinistra Montespertoli, si è svolta domenica scorsa presso la Casa del Popolo del capoluogo.

Il pranzo a base di piatti della tradizione curda per il finanziamento di iniziative a sostegno delle popolazioni in guerra ha registrato il tutto esaurito. A seguito si è svolto il dibattito, moderato dal Presidente di Uniti a Sinistra Carlo Viti. Dopo i saluti e la manifestazione di sostegno da parte dell’amministrazione comunale con il vicesindaco Marco Pierini e del PD con Andrea Giovannetti membro della segreteria, Alican Yildiz, Presidente di Mezza luna Rossa Kurdistan Italia Onlus, ha parlato della drammatica situazione in cui si trova la popolazione Curda dopo i recenti attacchi militari della Turchia. Un popolo di decine dimilioni di persone che ha combattuto e sconfitto lo Stato islamico,ma a cui si nega ancora il diritto ad avere un proprio Stato.

Gli interventi si sono conclusi con la lettura da parte di Cinzia Farina di Uniti a Sinistra dell’appello “A tutti i popoli che amano la libertà” del Consiglio delle donne curde della Siria del Nord e dell’Est contro l’offensiva della Turchia nella loro regione e le note amare e soavi di “Cappuccio Rosso”di Roberto Vecchioni interpretate dal coro Voci per aria dell’Associazione Prima Materia.

A chiudere l'evento sono stati il gruppo punk rock “The Bruttones” e la “Spam band” con la sua Tuareggae Nigerian Danz. Grazie all'impegno solidale di organizzatori e volontari, sono stati raccolti 1.027 euro che verranno interamente donati alla Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia Onlus.

E' così che ha voluto presentarsi ai montespertolesi Uniti a Sinistra, Associazione di Promozione Sociale, formalmente costituitasi il 3 ottobre scorso a Montespertoli. L’Associazione si richiama ai valori Costituzionali, all’antifascismo e all'antirazzismo e persegue il fine dello sviluppo della democrazia, della responsabilità e solidarietà sociale, delle pari opportunità di genere, della promozione dei diritti delle persone, da rendere effettivi attraverso la valorizzazione di tutte le forme partecipazione, politica, sociale e culturale, la tutela e la valorizzazione dei beni comuni (materiali, immateriali e digitali). Tutti i soci dell’Associazione sono convinti che solo istituzioni pubbliche, democratiche e partecipate possono operare scelte finalizzate a ridurre la crescente disuguaglianza, la corruzione e l’evasione fiscale per una equa redistribuzione delle ricchezze, al fine di garantire a tutti i servizi indispensabili: casa, istruzione, formazione, lavoro, salute. Chiunque si riconosca in questi valori può contribuire alla vita e alle scelte dell’associazione.

Uniti a Sinistra è raggiungibile montespertoli.unitiasinistra@gmail.com

Fonte: Uniti a Sinistra

