Musica in ospedale, i concerti gratuiti di A.Gi.Mu arrivano a Fucecchio

Riprenderà domenica 3 novembre all'Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio, la terza edizione di "Musica in Ospedale nella Città Metropolitana", un'iniziativa di concerti a ingresso libero in alcuni ospedali del territorio metropolitano fiorentino a cura dell’Associazione A.Gi.Mus. Firenze.

Seguiranno le iniziative del San Giuseppe di Empoli che si svolgeranno il 9, 16 e 30 novembre. Dal 10 novembre invece torneranno i concerti all'Ospedale di Borgo San Lorenzo e dal 24 novembre al Serristori a Figline Valdarno.

Alla realizzazione dei concerti collaborano anche le associazioni CFCM di Sovigliana (per i concerti a Empoli e Fucecchio), Camerata dei Bardi (per i concerti a Borgo San Lorenzo) e Scuola di Musica Schumann (per i concerti a Figline Valdarno).

