Nichilismo, primo convegno internazionale a Pisa

Dal 4 al 6 novembre, nell’Aula Magna di Palazzo Boileau (in via S. Maria 85, Pisa), si terrà il convegno internazionale “Forme del Nichilismo Contemporaneo”, un evento organizzato dal International Centre of Studies on Contemporary Nihilism (CeNic) nell’ambito delle attività del Progetto di Eccellenza 2019 del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa e che vedrà la partecipazione di relatori internazionali.

Quali sono le radici del nihilismo contemporaneo? Le categorie del nihilismo contemporaneo sono l’esito coerente della negazione di ogni verità assoluta affermata dal pensiero post-moderno? Vi è o no rottura, da questo punto di vista, tra moderno e post-moderno? Quali sono le forme che il nichilismo ha assunto nella storia?

Il Centro internazionale di studi sul nichilismo contemporaneo (CeNic), codiretto da Adriano Fabris (Università di Pisa) e da Alfredo Rocha de la Torre (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia), vuole rispondere a queste domande. Si tratta del primo incontro internazionale degli studiosi del CeNic. Il secondo, l’anno prossimo, si svolgerà in Colombia e il terzo, fra due anni, a Lubiana.

Fonte: Università di Pisa

