Notte senz'acqua per Barberino e Tavarnelle

Informiamo i cittadini del Comune di Barberino Tavarnelle che, causa lavori di rinnovo della rete idrica, dalle ore 22.00 di lunedì 4 novembre sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in tutto il capoluogo di Barberino e di Tavarnelle. La situazione tornerà a normalizzarsi entro le primissime ore del mattino di martedì 5 novembre. In caso di condizioni meteo avverse, l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro.

Fonte: Publiacqua

Tutte le notizie di Barberino Tavarnelle