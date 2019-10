Partiti i lavori sull'acquedotto a Zambra

È cominciato nei giorni scorsi un importante intervento di Acque SpA sull’acquedotto nel comune di Cascina. Si tratta dei lavori per la sostituzione di circa 430 metri della condotta idrica passante per via Profeti, a Zambra, con l’obiettivo di migliorare il servizio per una parte consistente di utenze ed eliminare il rischio di perdite su un tratto di rete datato e soggetto in passato a frequenti rotture. Per questo, mentre il gestore idrico svolgeva i pur necessari “interventi tampone” per risanare i guasti, al contempo, in sinergia con l’amministrazione comunale, era già stata progettata e programmata la sostituzione dell’infrastruttura.

Nelle settimane scorse sono terminate tutte le pratiche necessarie all’inizio delle operazioni (assegnazione all’impresa esecutrice, richiesta dei permessi per la posa in opera della nuova condotta, etc.), che a partire da metà ottobre sono entrate nel vivo. I lavori comportano un investimento di 200mila euro e riguardano il tratto di via Profeti compreso tra le intersezioni con via di Mezzo Nord e via Fratelli Gambini. Salvo rallentamenti dovuti alle condizioni meteo sfavorevoli, le attività, compresa la realizzazione dei nuovi allacci idrici, dovrebbero terminare indicativamente entro la fine dell’anno. Trascorso poi il tempo necessario per l’assestamento della nuova tubazione nel terreno, sarà eseguita anche la riasfaltatura della strada.

I lavori a Zambra garantiranno in futuro una drastica riduzione del numero di guasti, oltre al potenziamento del servizio idrico, e si inseriscono nel quadro delle attività programmate in collaborazione con l’amministrazione comunale sul territorio di Cascina, allo scopo di ammodernare, tratto dopo tratto, l’acquedotto cittadino.

Tutte le notizie di Cascina