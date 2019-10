I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18:30 nel comune di San Giuliano terme, in via Lenin all'angolo con via Donizetti, per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento una donna ha perso il controllo della propria vettura finendo in un fossato fuori strada. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre la donna e consegnarla al personale del 118 per le cure del caso.

Tutte le notizie di San Giuliano Terme