Non gli danno una sigaretta, 31enne tira fuori il coltello: arrestato

Un 35enne è stato arrestato per spaccio a Pisa. L'uomo, di origini tunisine, è stato sorpreso in un locale sul Lungarno Mediceo con tredici dosi di cocaina e sei grammi e mezzo di hashish. I carabinieri lo hanno arrestato e ora si trova sottoposto all'obbligo di dimora.

Sempre durante la notte è stato arrestato per tentata rapina, violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e porto di coltello di genere proibito un 31enne di origini tunisine. In via Notari ha avvicinato un giovane chiedendo una sigaretta a, al suo diniego, ha tirato fuori un coltello per minacciarlo. Immediatamente sono intervenuti due militari in abiti civili, ai quali il 31enne ha puntato l'arma da breve distanza, desistendo subito, per essere poi bloccato e arrestato. È stato condannato a un anno e sette mesi di reclusione, rimesso in libertà e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

