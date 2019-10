Il presidente della Lombardia Attilio Fontana nominato Ambasciatore del Tartufo di San Miniato

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana è tra gli Ambasciatori del Tartufo bianco di San Miniato. L’importante onorificenza enogastronomica è stata consegnata dal vicesindaco della città toscana, Elisa Montanelli, insieme al presidente di San Miniato promozione, Delio Fiordispina e al giornalista Fabrizio Mandorlini.

Nella motivazione che ha accompagnato la nomina di Ambasciatore, si sottolinea che San Miniato, in provincia di Pisa e nel cuore della Toscana “ha sempre avuto uno stretto legame con la Regione Lombardia in termini di flussi turistici, di cultura ed enogastronomia di cui le recenti iniziative leonardiane sono state una splendida testimonianza”.

“Sono particolarmente onorato – ha detto il presidente Fontana – per questo prestigioso riconoscimento che ricevo con piacere e consolida il legame di amicizia con la Toscana, terra magnifica che conosco molto bene”.

“Accetto volentieri l’invito a visitare le vostre bellezze – ha aggiunto il presidente Fontana – e certamente onorerò questo impegno entro la prossima estate”.

Nel corso dell’incontro al presidente Fontana è stata riconosciuta una particolare attenzione per il settore agro-alimentare con un invito, accolto, a parlare del Tartufo, come eccellenza enogastronomica più preziosa del Made in Italy nel mondo anche nel prossimo viaggio che farà in Cina a Shanghai.

“Se il tartufo di San Miniato dovesse scegliere un presidente per essere cucinato – si sottolinea nella motivazione di nomina di Ambasciatore del Tartufo - non potrebbe che scegliere il presidente Attilio Fontana”.

