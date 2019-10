Prevenzione del tumore al seno, interrogazione del gruppo Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli

Il cosiddetto Ottobre Rosa, mese di campagna nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno, sta finendo. Anche la nostra amministrazione comunale ha, giustamente, aderito, come ogni anno, a questa iniziativa, organizzando momenti di informazione, in collaborazione con la nostra Ausl Toscana Centro ed eventi simbolici, come l'illuminazione di luoghi e monumenti con il colore rosa della campagna stessa.

I consiglieri del gruppo Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli Andrea Poggianti e Federico Pavese hanno presentato un interrogazione proprio sul tema della prevenzione, interrogazione che verrà discussa proprio nel prossimo consiglio comunale.

"Se riteniamo ovviamente doveroso aderire alle campagne informative - spiegano Poggianti e Pavese - consideriamo l'unico vero ed efficace strumento di prevenzione, il ricorso alla mammografia, esame diagnostico che permette di individuare la presenza di possibili formazioni tumorali".

"Per questo - spiegano i due consiglieri - abbiamo rivolto alcune domande riguardanti la quantità di richieste annuali per gli esami mammografici delle cittadine empolesi, i tempi d'attesa medi per avere un appuntamento e quali siano le azioni concrete che la nostra amministrazione ha messo finora in campo per cercare di ridurre le liste d'attesa. Visto che, spesso, dialogando con le donne empolesi e, in generale, con quelle di tutta la nostra zona ex Ausl 11, si parla di mesi di attesa per un esame mammografico. Addirittura, in certi casi, anche di anni."

Fdi-Centrodestra per Empoli

