Va in pensione Ranuccio Nuti: saluti dalle Scotte

Dal 1° novembre il professor Ranuccio Nuti lascerà la guida del Dipartimento Scienze Mediche e dell’UOC Medicina Interna e della Complessità, per sopraggiunti limiti di età. Il professor Nuti, professore ordinario di Medicina Interna, ricopre anche il ruolo di delegato alla sanità per l’Università di Siena e direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna. Ha ricoperto numerosi incarichi in prestigiose società scientifiche tra cui la Società Italiana di Metabolismo Minerale, la Società Italiana Osteoporosi, Metabolismo Minerale e Malattie dello Scheletro, Gruppo Italiano per lo Studio delle malattie dell’Osso e numerose altre. È autore di oltre 500 pubblicazioni scientifiche riguardanti il metabolismo fosfocalcico, l’azione degli ormoni calciotropi, le malattie metaboliche dello scheletro ed in particolare l’osteoporosi e l’osteodistrofia di Paget. «Saluto il professor Nuti con profondo affetto – commenta Valtere Giovannini, direttore generale – sia per la stima e l’amicizia che ho personalmente nei suoi confronti, sia per il grande contributo che ha sempre dato per il bene dell’ospedale, riuscendo sempre con grande competenza ed entusiasmo a integrare le attività di ricerca, didattica e assistenza, creando una profonda simbiosi e un legame forte e indissolubile tra università e azienda». .

Fonte: Aou Senese

