Razzismo e intolleranza, Armentano: "Anche a Firenze una commissione Segre"

“È il momento di mobilitarci in ogni città sui temi del razzismo e dell’intolleranza: per questo anche nel consiglio comunale di Firenze ritengo sia giusto e necessario istituire una commissione speciale contro l’odio e l’hate speech, dopo l’ok all’organismo in Senato”. È la proposta lanciata da Nicola Armentano, capogruppo Pd a Palazzo Vecchio. “Raccolgo l’appello che arriva dal Pd di Torino che si è già mosso in questo senso con una richiesta partita dal consigliere comunale Mimmo Carretta che invita a fare altrettanto in ogni città. - prosegue Armentano – Firenze ha nel suo dna i valori della tolleranza, della solidarietà e del rispetto di tutti. È naturale quindi che si candidi a svolgere un ruolo primario nel contrasto a fenomeni sempre più crescenti di intolleranza, razzismo, antisemitismo. Liliana Segre che con una mozione ha promosso la creazione di questa nuova commissione, è per tutti noi un esempio. Abbiamo letto con costernazione dei numerosi attacchi via web che le sono arrivati, atti che reputiamo gravissimi: fa rabbrividire e vergognare il pensiero che qualcuno rievochi pagine buie della nostra storia usando parole infami contro una donna da cui tutti dobbiamo solo imparare. Questa crudeltà morale va combattuta a tutti i costi, in primo luogo conducendo una battaglia culturale. La nostra città su questi temi è assolutamente in prima linea ma sappiamo bene che non possiamo permetterci di arretrare di un millimetro e dobbiamo fare la nostra parte contro questo clima preoccupante. Portare anche a Palazzo Vecchio l’idea di Liliana Segre è un gesto forse simbolico ma che vogliamo sia percepito come forte e chiaro, per far sentire da che parte stiamo: faremo quindi tutti i passaggi istituzionali necessari per richiedere la creazione di questa commissione speciale”.

