Salati di Halloween

Ricetta esclusiva dello Staff di Halloween.it in collaborazione con BonAppetit.it

Ingredienti:

formaggio tipo galbanino

colorante per alimenti verde

salatini a bastoncino

Preparazione:

Tagliate il formaggio a cubetti e mettete nel microonde a sciogliere. Tirate fuori dopo 30 secondi, mescolate e se necessario rimettetelo dentro altri 30 secondi. Quando avrete raggiunto una consistenza cremosa, tirate fuori la ciotolina del formaggio, aggiungete il colorante verde goccia a goccia fino a che il tutto non diventa diventa di un bel verdino. A questo punto, prendete un bastoncino per volta, immergetelo fino a meno della metà e rigiratelo un paio di volte. Tirate fuori, aspettate 10 secondi e ri-immergete il bastoncino così da creare un secondo strato. Lasciate rapprendere su carta da forno.

Seconda ricetta Cappelli della Fattucchiera, non sono venuti un capolavoro dalle foto, ma vi assicuro che sono buonissimi! io non ho messo il parmigiano.

CAPPELLI DELLA FATTUCCHIERA

Per 8 cappelli della fattucchiera

Ingredienti:

1 etto di salamino a fette

125 gr di formaggio fresco spalmabile

1/4 tazza di Parmigiano grattuggiato

2 confezioni di pasta sfoglia (fresca o surgelata)

1 uovo leggermente sbattuto

1 cucchiaio d'acqua

origano

semi di papavero

Preparazione:

Tagliate a fette il salamino, e mettetene da parte dalle 6 alle 8 fette. Tagliuzzate ulteriormente le fettine rimanenti. Incorporatele, in una ciotola, al formaggio fresco spalmabile ed al Parmigiano grattuggiato fino ad ottenere una crema densa. Tenete da parte. Riscaldate il forno a 220°C. Ungete una teglia larga. Su una superficie con un velo di farina srotolate i 2 rotoli di pasta sfoglia. Tagliate ciascun rotolo in 8 triangoli. Mettete 8 triangoli sulla teglia unta e coprite ciascuno con 1 cucchiaio del composto preparato in precedenza. In una ciotolina battete leggermente l'uovo con il cucchiaio d'acqua e spennellatelo sui bordi dei triangoli. Quindi coprite tutti i triangoli con gli 8 triangoli rimanenti. Premete bene i bordi per sigillare il ripieno. Spennellate con l'uovo. Date un po' di forma ai triangoli strizzando e piegando le punte e ripiegando il lato inferiore a mo' di falda di cappello. Punzecchiate con i rebbi della forchetta. Se vi piace - e a noi piace- lasciate cadere un po' di semi di papavero su 4 dei cappelli e un po' di origano sugli altri 4. Create dei motivi a stella, a luna ed a rombo con le fettine di salamino rimaste e premetele sulla pasta sfoglia per ultimare le decorazioni. Cuocete nel forno preriscaldato per 8 minuti o finché sono dorati. Servite i cappelli della fattuchiera ben caldi.

Terza ricetta di Halloween i miei folletti maligni sono dentro una palude ahhahahahahah fatta con della salsa della nonna che vi dico la verità ho comprato al supermercato ma voi potete utilizzare la salsa che più vi piace, e poi non avendo le sottilette ho utilizzato come cappellini la metà di oliva nera. Anche queste sono molto buone! Da mangiare in sol boccone, per questo ho sbucciato il cetriolo e il mio non era in agrodolce ma al naturale.

FOLLETTI MALIGNI