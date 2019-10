Scontro frontale tra bus e auto, donna in elisoccorso

Brutto scontro frontale a Capannuccia di Bagno a Ripoli, in via di Tizzano, tra un bus di linea e una Fiat Panda. L'impatto frontale è avvenuto questa mattina, giovedì 31 ottobre. I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti per estrarre la 40enne dall'auto incidentata, prima di affidarla ai sanitari inviati dal 118 per il trasferimento in ospedale avvenuto con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Careggi. Non ci sono stati feriti sul bus di linea eccetto il conducente 48enne, portato in ospedale a Ponte a Niccheri per accertamenti. Presente per i rilievi e per la viabilità la polizia municipale di Bagno a Ripoli.

Tutte le notizie di Bagno a Ripoli