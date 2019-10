Sipario Blu, Fucecchio tra novità e tradizione: la stagione di prosa 2019-20

Si parte con Zerocalcare, poi Valentina Lodovini, Maria Amelia Monti e, per finire, uno show tutto al femminile. Sipario Blu torna a Fucecchio con la sua sesta stagione di prosa al Nuovo Teatro Pacini di piazza Montanelli. Tradizione e innovazione, come dice lo slogan della stagione, si incontrano in un luogo di cultura in pieno centro e per il 2019-20 arrivano nomi noti e apprezzati del mondo teatrale italiano.

Otto appuntamenti nazionali e internazionali, con testi nuovi oppure legati alla tradizione come il 'Decamerone' di Boccaccio o il 'Misantropo' di Molière. Ma anche il Gospel o il monologo quasi da comedian americano del toscanissimo Paolo Hendel o, grande novità, un fumetto portato sulla scena - in questo caso 'Kobane Calling', drammaticamente attuale per ciò che accade col popolo curdo in questo periodo.

L'inizio è il 21 novembre, l'ultimo spettacolo sarà il 28 marzo 2020. Si segnalano a dicembre anche due date per uno spettacolo fuori abbonamento: una commedia di Silvia Nanni con la regia di Claudio Benvenuti, ovvero 'La vigilia di N' con attori del territorio.

La gestione è ancora una volta del Teatrino dei fondi col direttore Enrico Falaschi, col sostegno del Comune di Fucecchio, della Regione Toscana, del Mibact, della Metrocittà, di Unicoop Firenze e di Fondazione CR Firenze.

"Per Fucecchio è un momento importante", ha detto il sindaco Alessio Spinelli, "e l'offerta teatrale è davvero da Comune di spessore. In questi anni abbiamo collaborato per stagioni di prosa di livello. Teatro significa far ragionare le persone su temi da un altro punto vista, come facciamo qui con questa stagione. Arriviamo a un flusso di 100mila presenze negli anni, questa edizione riscuoterà successo, ne sono sicuro".

Il direttore Falaschi ha aggiunto: "Le 100mila presenze sono state un traguardo significativo, considerando lo scetticismo con cui era stata accolta la nascita del teatro. Il Pacini rimane aperto sette giorni su sette, sia con teatro sia con cinema o iniziative formative: è una struttura vitale e la stagione 2019-20 vuole consolidare la vivacità di questo edificio. Il teatro deve stare al centro della vita di una città".

In chiusura l'assessore alla cultura Daniele Cei: "La stagione 2019-20 porta freschezza. Il lavoro oltre la prosa è notevole, anche per l'aspetto della formazione. Speravo che il Pacini diventasse un punto di riferimento per la cultura e ora, visti i dati, posso dire che ci siamo riusciti. Creare cultura è creare futuro".

Nell'ottica di rendere il teatro più accessibile a tutti, i prezzi sono rimasti invariati rispetto agli anni scorsi, con sconti per soci Coop. Due formule di abbonamento con prezzi invariati dalla scorsa stagione di prosa. La campagna abbonamenti per il rinnovo degli abbonati è aperta fino al 5 novembre e dal 6 novembre si apriranno le vendite per i nuovi abbonati. Dal 16 novembre sono in vendita i singoli biglietti degli spettacoli.

Sipario Blu a Fucecchio, il programma completo

Apre la stagione di prosa il 21 novembre alle 21.30 Kobane Calling on stage la versione teatrale del celebre fumetto di Zerocalcare. Con l'adattamento e la regia sono del regista e drammaturgo Nicola Zavagli, sul palcoscenico del Pacini prenderà vita una grande narrazione corale con Massimiliano Aceti, Luigi Biava, Fabio Cavalieri, Francesco Giordano, Carlotta Mangione, Alessandro Marmorini, Davide Paciolla, Lorenzo Parrotto, Cristina Poccardi, Marcello Sbigoli, affiancati dai giovani attori della compagnia Teatri d’Imbarco.

Mercoledì 11 dicembre alle ore 21.30, Valentina Lodovini porta in scena, con la regia di Sandro Mabellini, Tutto casa, letto e chiesa di Dario Fo e Franca Rame, uno spettacolo sulla condizione femminile, in particolare sulle servitù sessuali della donna.

Venerdì 27 dicembre alle ore 21.30 per il secondo anno consecutivo, Il Teatro Pacini ospita il Toscana Gospel Festival, una delle maggiori rassegne di musica Gospel in Europa. Sul palcoscenico Pastor Ron Gospel, uno spettacolo che vede come protagonista l'esilarante Pastor Ronald Hubbard, una delle figure più carismatiche del Gospel internazionale.

Venerdì 17 gennaio alle ore 21.30 la brillante attrice Maria Amelia Monti accompagnata da Roberto Turchetta va in scena con La Parrucca, dai testi di Natalia Ginzburg, per la regia di Antonio Zavattieri.

Martedì 28 gennaio alle 21.30 Factory Compagnia Trasadriatica va in scena con Il Misantropo di Molière, per l'adattamento di Francesco Niccolini, con la regia di Tonio De Nitto, con l'interpretazione di Sara Bevilacqua, Dario Cadei, Ilaria Carlucci, Ippolito Chiarello, Angela De Gaetano, Franco Ferrante, Luca Pastore, Fabio Tinella.

Venerdì 24 e sabato 25 febbraio alle ore 21.30 è in prima nazionale Decamerone - Inganni, Amori e Italiche Virtù della compagnia Teatrino dei Fondi, con la regia di Enrico Falaschi.

Giovedì 5 marzo alle 21.30 Paolo Hendel, comico e volto noto della televisione, mette in scena La giovinezza è sopravvalutata - il manifesto di una vecchiaia felice scritto da Paolo Hendel e Marco Vicari, regia di Gioele Dix.

Sabato 28 marzo alle 21.30 è la volta di APPUNTI G è un ironico e dissacrante spettacolo sulla sessualità. Uno spettacolo comico tutto al femminile, in scena tre note attrici comiche di generazioni differenti, Alessandra Faiella, Rita Pelusio, Lucia Vasini e la giornalista del Corriere della Sera, Livia Grossi.

Mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre alle 21.30 fuori abbonamento è in scena la vigilia di N. della Compagnia Laboratorio Officina, di Silvia Nanni, con la regia di Claudio Benvenuti.

Gianmarco Lotti

Tutte le notizie di Fucecchio