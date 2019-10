Sosta gratuita di cortesia a Pontedera: servizio attivo

Da stamani anche a Pontedera – in Piazza Martiri della Libertà (il cosiddetto Piazzone) - è possibile parcheggiare l'auto ed usufruire di 20 minuti di tempo, gratuiti, per svolgere incombenze veloci.

E' stata infatti presentata stamani, in Piazza Martiri della Libertà, la nuova opportunità che viene offerta agli automobilisti che parcheggiano nella Piazza. La Siat ha infatti sistemato i parcometri di nuova generazione in maniera tale che ogni automobilista può inserire, seguendo le indicazioni del display, il proprio numero di targa ed ottenere il tagliandino per usufruire di venti minuti di sosta gratuita (a cui si possono comunque aggiungere le monete per la normale sosta a pagamento).

E' possibile usufruire del beneficio solo una volta al giorno.

“E' un impegno che abbiamo mantenuto anche con qualche giorno di anticipo - ha commentato l'assessore ai lavori pubblici Mattia Belli – ; presto, entro novembre, estenderemo questa possibilità anche a Piazza Duomo. Ringrazio la Siat per la preziosa collaborazione prestata”.

“E' una opportunità che risponde anche alle esigenze dei commercianti e delle associazioni di categoria che da tempo chiedevano un passo in questa direzione” ha commentato il vicesindaco e assessore alle attività produttive Alessandro Puccinelli.

Stamani è stato fatto un sopralluogo con gli amministratori comunali e i rappresentanti dei commercianti per verificare il nuovo servizio e per presentarlo anche alla stampa.

Fonte: Comune di Pontedera

