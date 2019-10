Successo per i bicchieri del Lucca Comics 'zero waste'

Il pubblico di Lucca Comics & Games promuove il festival “Zero Waste” e aiuta la manifestazione a ridurre la plastica: si stanno infatti diffondendo i bicchieri riutilizzabili messi a disposizione sia nei punti ristoro interni al festival, che nei tanti locali pubblici della città che hanno deciso di aderire all’iniziativa.

Il festival, coadiuvato dal Comune di Lucca, ha intrapreso un serio percorso di sostenibilità, impegnandosi nella riduzione dei rifiuti,

I bicchieri targati Lucca Comics & Games rientrano nel progetto “We Are Lucca”, l’iniziativa che ha portato ad una produzione originale, ambientata nella nostra città, che vede protagonisti 4 ragazzi, scelti tra il pubblico del festival, diventati protagonisti insieme alla città di un’avventura inedita illustrata da Barbara Baldi (anche autrice del poster 2019 e vincitrice del Gran Guinigi 2018) e scritta da Eleonora Caruso e Giorgio Giusfredi. I volti dei ragazzi “We are Lucca” trasformati nei personaggi della storia edita sul catalogo delle mostre, sono stampati anche sui bicchieri, in quattro varianti.

Fonte: Ufficio stampa

