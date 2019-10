Tre variazioni di bilancio da circa 2,2 milioni: il dettaglio

Presentate e approvate in Consiglio Comunale due ratifiche di variazioni già approvate dalla Giunta ed una variazione di bilancio. Le tre variazioni nel loro complesso movimentano circa 2 milioni e 200mila euro.

Tra gli interventi più significativi si rilevano 90mila euro per le asfaltature di Piazza del Luogo Pio; 90mila euro per l'applicazione dell'avanzo per la manutenzione di Villa Serena; 490mila euro di introiti di vari contributi regionali, ministeriali e da altri enti nel settore sociale. 821mila euro introitate da Casalp su contributo regionale per le indennità di esproprio della Chiccaia. Questi gli interventi più importanti dal punto di vista finanziario. Altri 46 mila euro sono un'applicazione di avanzo vincolato per il consolidamento delle fondamenta della scuola d'infanzia “La Giostra” e 40 mila euro per interventi di messa in sicurezza delle baracchine sul lungomare. Inoltre a cavallo tra il 2019 ed il 2020 la Fondazione Livorno ha contribuito con 130mila euro all'acquisto di posti negli asili nido.

“In una delle ultime variazione dell’anno continuiamo con gli investimenti ed i servizi per la città” ha dichiarato l'assessora al bilancio Viola Ferroni “Particolare attenzione alle strutture, all’infanzia ed alla sicurezza, oltre che al decoro urbano. Vogliamo proseguire con questo ritmo e con questo indirizzo anche per il futuro ed è in questa ottica che stiamo predisponendo anche il bilancio di previsioni 2019/2021”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Livorno