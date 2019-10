Yes I Start Up, a Montaione presentazione del progetto per giovani imprenditori

Giovedì 7 novembre, alle ore 17.00, si terrà a Montaione, nella sala del Consiglio Comunale, l'Open Day di Yes I start Up.

Yes I start Up è un progetto di Federterziario Firenze, attuato da FederSeQ, finanziato da ANPAL ed Ente Nazionale per il Microcredito, e prevede azioni di sostegno all’autoimprenditorialità per i giovani.

Yes I start up nasce per consentire ai giovani aspiranti imprenditori, grazie ad un percorso formativo gratuito di 80 ore, di acquisire le conoscenze di base necessarie alla creazione e alla gestione di un’attività imprenditoriale, nonché al conseguimento di finanziamenti. Grazie al supporto di esperti, al termine del percorso sarà elaborato un business plan, come risultato di un’attenta analisi del mercato in cui l’impresa andrà ad insediarsi (ANALISI SWOT). Il business plan sarà incentrato sulle competenze ed attitudini del giovane aspirante imprenditore e permetterà in fase di richiesta di finanziamento, di ricevere 9 punti aggiuntivi utili all’aggiudicazione del contributo.

Yes I start up è rivolto ai giovani in età tra 18 e 29 anni, inoccupati, non impegnati in percorsi di istruzione o formazione professionale, con l’obiettivo di aiutarli a sviluppare una propria idea imprenditoriale.

Per partecipare a Yes I start up è necessario iscriversi al Progetto “Garanzia Giovani” del Governo Italiano. Per informazioni e iscrizioni si veda: http://webs.rete.toscana.it/idol/garanziagiovani/index.html.

L’incontro del 7 novembre, ore 17.00 presso il Comune di Montaione, è aperto a tutti i giovani, anche non ancora iscritti al Progetto “Garanzia Giovani”. Durante l’incontro saranno illustrati nel dettaglio il progetto Yes I start up e le modalità per accedervi.

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montaione