Da casa a scuola in tutte le lingue del mondo: il documentario allo Stensen

Domenica 3 novembre (ore 15) e lunedì 4 novembre (ore 9) presso il Cinema Stensen (viale don Minzoni 25), si terrà la proiezione del documentario “199 Little Heroes” di Sigrid Klausmann (Germania, 2018, 99’), un progetto di film a episodi che mostra come i bambini di tutto il mondo raggiungono la propria scuola. Qualcuno a piedi, altri col mulo, altri ancora col cavallo. Dalla Cina alla Palestina, dalla Grecia all’Italia, il documentario mostra le diversità delle condizioni sociali ed economiche dei bambini nel mondo con semplicità e profondità.

La proiezione è promossa dal Festival dei Popoli (festival internazionale di documentari) insieme a Global Friends (associazione che promuove scambi di lettere tra bambini italiani e bambini del sud del mondo) ed è riservata ai bambini e alle loro famiglie (ingresso bambini gratuito, ingresso adulti 5 euro, info e prenotazioni 055-576551, info@associazioneglobalfriends.it).

Al termine della proiezione, i bambini saranno protagonisti di un laboratorio di scrittura creativa attraverso la scrittura di una lettera in cui racconteranno la propria giornata, e il proprio tragitto verso la scuola, a un loro amico immaginario dall’altra parte del mondo. Penne, lettere e fogli saranno fornite direttamente al cinema.

Tutte le notizie di Firenze