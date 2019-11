Aborto e obiezione di coscienza raccontati a fumetti: evento al Pacini di Fucecchio

Giovedì 7 novembre alle ore 21, al Caffè Letterario del Nuovo Teatro Pacini Anna Cercignano, con la partecipazione di Caterina Scannapieco di Obiezione Respinta, presenterà il suo libro Vita. L'aborto di un paese civile, un racconto a fumetti autobiografico, nato dall’esperienza di una interruzione di gravidanza in Italia.

La storia vissuta da Anna diventa un punto di partenza per affrontare il tema dei diritti sessuali e riproduttivi nel mondo, intrecciando le storie individuali ai diritti umani universali.

Quella di Anna è una storia molto personale e piena di rabbia.

Quella che segue è l’odissea per l’aborto vissuta in prima persona dall’autrice nel paese degli obiettori di coscienza e dei pregiudizi.

È una storia che spinge a mettere in dubbio la civiltà e l’umanità di un paese così detto “occidentale”, che mostra il punto di vista di una vittima di un sistema sanitario e statale immaturo ed ipocrita. È la storia di un aborto in un paese civile.

Dopo due versioni cartacee autoprodotte, Altrinformazione, in collaborazione con Obiezionerespinta.info, ha pubblicato il racconto a fumetti autobiografico di Anna Cercignano.

Per capire, raccontare e disegnare i diritti sessuali e riproduttivi sono stati utilizzati dati e rapporti di Amnesty International – il movimento globale che denuncia le violazioni dei diritti umani e lotta per leggi che tutelino la dignità, la salute e la sicurezza delle persone. Secondo il diritto internazionale l’accesso a servizi abortivi legali e sicuri è un diritto umano universale.

Anna Cercignano nasce in provincia di Pisa nel 1984. Dopo la maturità al liceo artistico di Lucca, lavora nella decorazione di interni e successivamente come animatrice di atelier artistici in comunità per minori. Ha pubblicato per Nuova Stampa, BeccoGiallo Editore, Scuola di fumetto, Tomolo Edigió, Arkadia Editore e Altrinformazione. In parallelo disegna e auto produce storie brevi ed illustrazioni . Dal 2020 inizierà a lavorare per la scuola internazionale di Comics di Firenze . Attualmente vive a Toulouse, in Francia.

