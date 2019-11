Addio ad Antonio Matteucci, custode storico del San Miniato Basso

La famiglia giallorossa del San Miniato Basso Calcio dà l'addio ad Antonio Matteucci, 73enne, di casa negli ambienti della Casa Culturale dove ha giocato negli anni '70 come portiere e dove negli ultimi tempi era impegnato come custode del campo. Ha prestato servizio nello stesso ruolo anche alla Cuoiopelli di Santa Croce ma San Miniato Basso era la sua casa in tutti i sensi. "In questa annata aveva deciso di ritornare a casa sua, lo abbiamo ripreso a braccia aperte, è in questi mesi si è visto la mano di un esperto", scrivono in un affettuoso post giocatori e dirigenza del San Miniato Basso. La scomparsa è dovuta a una brutta e rapida malattia che lo ha portato via dalla moglie e dal figlio. I funerali si svolgeranno domani, sabato 2 novembre, alle 14,30 nella chiesa di San Miniato Basso.

