App per la merenda di qualità alle scuole medie: il progetto nel Fiorentino

La merenda? Alla scuola media Redi a Bagno a Ripoli è salutare e da oggi anche smart. Via le merendine confezionate delle macchinette, già eliminate in via definitiva da alcune settimane, gli spuntini di metà mattinata sono preparati quotidianamente dalla Siaf, la società di refezione del Comune, con prodotti freschi e di filiera corta. Ma d’ora in poi, un’altra novità: gli alunni (o meglio i loro genitori) potranno scegliere e pagare la merenda direttamente sullo smartphone. È infatti entrata in funzione in questi giorni la App “Snack Revolution” che aggiunge l’ingrediente della tecnologia al progetto di educazione alimentare ideato e organizzato dall’Istituto comprensivo "Caponnetto", amministrazione comunale e Siaf.

“Una settantina per il momento i ragazzi della Redi che hanno aderito con entusiasmo al progetto – spiega il sindaco Francesco Casini -. Ma siamo sicuri che la partecipazione crescerà adesso che c’è la App. Uno strumento con cui già molti ragazzi hanno familiarità e che ci darà la possibilità di mettere in atto un sistema sempre più condiviso, comunitario e innovativo per la distribuzione della merenda di qualità nella scuola”.

Gli fa eco l'assessore alla scuola Francesco Pignotti: "L’eliminazione delle macchinette con i prodotti confezionati nella plastica, la preparazione di merende sane e più buone, e ora anche la possibilità di ordinare e pagare con lo smartphone: questi sono gli ingredienti di una scuola vicina ai ragazzi ma allo stesso tempo attenta all’ambiente e al benessere alimentare".

La App “Snack Revolution” è scaricabile gratuitamente su Google Play e su Apple Store. Per i genitori è sufficiente la compilazione di un modulo con il quale si richiede l’adesione al progetto, dopodiché potranno accedere all’applicazione, prenotare e pagare la merenda (1,50 euro a spuntino). La prenotazione della merenda può essere fatta per l’intera settimana o per un solo mattino, la App fornisce tutti gli aggiornamenti sulla “merenda del giorno” e consente il pagamento con carta di credito attraverso un Pos virtuale e sicuro.

Ogni giorno della settimana è prevista una diversa merenda e il “menù” cambierà circa una volta al mese sulla base dei suggerimenti che Siaf richiederà direttamente ai ragazzi attraverso i loro rappresentanti. In questo periodo, ad esempio, alla scuola Redi nel menù ci sono pizza (due volte a settimana), panino con tacchino, insalata e salsa verde (tutto preparato dai cuochi Siaf), schiacciata con cosciotto di maiale cotto a lenta cottura senza conservanti, panino con prosciutto crudo di Parma. La base per la pizza, le schiacciate e i panini sono preparati da “il forno di Gabri” di Rufina con grani antichi di “Spighe Toscane” coltivati nel territorio di Bagno a Ripoli. Per diete speciali possono essere richieste merende specifiche attraverso l’ufficio scuola del Comune.

Il progetto già attivato alla Redi è pronto per essere esportato. La scuola media Granacci nel capoluogo sta valutando la possibilità di adottare in via sperimentale “Snack Revolution” a partire da gennaio. Nel frattempo, diventa sempre più semplice anche il pagamento della mensa scolastica per tutte le scuole di Bagno a Ripoli di ogni ordine e grado. Salgono infatti a nove le attività commerciali del territorio in cui è possibile saldare il bollettino di refezione scolastica con un apposito Pos. Si è recentemente aggiunto all’elenco il negozio di abbigliamento e merceria “Rettori” di via Peruzzi 16 all’Antella. Basta presentarsi durante l’orario di apertura con il bollettino della mensa scolastica e le credenziali fornite da Siaf, e il pagamento può essere effettuato con bancomat o carta di credito in pochi minuti.

Gli altri esercizi che mettono a disposizione gratuitamente il servizio sono, per quanto riguarda il capoluogo: la Farmacia di Bagno a Ripoli (via Roma 152/154), la stazione di servizio Esso di via Roma 298/r a Croce a Varliano, Noi Due Intimo Abbigliamento Uomo Donna Bambino (via Roma 105), la Farmacia Dottoressa Baggiani a Rimaggio (via di Rimaggio 30). A Grassina: Edicolandia (via Chiantigiana 106/108), Libri & Giornali (piazza Umberto I), Merceria Di Tutto Un Po' (via Chiantigiana 205). Il servizio è attivo anche alla Tabaccheria Ricevitoria Scaccomatto in via Kassel 15 a Firenze.

