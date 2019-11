Ha tentato di passare la droga che aveva in bocca baciando l'amica in auto ma questa ha reagito in malo modo, attirando l'attenzione della polizia e causando l'arresto dell'uomo. Parliamo di un 42enne carrarese bloccato nei pressi della stazione di Carrara. Quando gli agenti si sono accorti della scena e hanno fatto scendere l'uomo, uno di loro è stato ferito prima dell'arresto. La dose di marijuana che aveva in bocca era avvolta nel cellophane.

