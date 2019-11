Bancomat portato via al centro commerciale di Montevarchi

Questa notte intorno all’una al centro commerciale Ipercoop di Montevarchi (via dell’Oleandro), dopo aver un sfondato con un Suv la vetrata di accesso al corridoio centrale del centro commerciale, un gruppo di 5 o 6 persone) ha portato via una colonnina bancomat della banca Mps presente nelle adiacenze dell’entrata. Per compiere l’azione sono stati utilizzati tre veicoli, tra cui un furgone ed un’auto che è stata lasciata sul posto e che è risultata essere stata rubata a Montevarchi. Il danno non è stato ancora quantificato. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Arezzo.

