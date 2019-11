Bici rimesse a nuovo, partecipa all'asta della Ciclofficina empolese

Partecipando all’asta popolare della Ciclofficina empolese e rilanciando di soli due euro, potrai aggiudicarti un pezzo di storia a due ruote! Biciclette strappate alla discarica, restaurate e rimesse in strada che aspettano nuovi amici per nuove pedalate. Sono simpatiche, creative, uniche e rappresentano orgogliosamente il principio eco-sostenibile del riuso.

Il ricavato dell’asta è destinato all’acquisto dei materiali di consumo indispensabili per le attività della ciclofficina, lo spazio sociale dove ognuno può prendersi cura gratuitamente della propria bicicletta.

Appuntamento fissato per sabato 9 novembre alle ore 10 presso i locali della Ciclofficina empolese in via Rozzalupi 57 (vecchi macelli).

Fonte: Ciclofficina empolese

