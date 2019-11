Il Bisonte sfonda pure a Chieri

REALE MUTUA FENERA CHIERI - IL BISONTE FIRENZE 0-3

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Poulter 1, Iannaccone (L2) ne, Perinelli 4, Bosio 1, Rolfzen 7, Lanzini, Enright 2, Grobelna 14, De Bortoli (L1), Laak, Guerra 13, Akrari 1, Mazzaro 3, Meijers ne. All. Bregoli.

IL BISONTE FIRENZE: Santana 2, Alberti 4, Foecke 7, Degradi 6, Daalderop 8, De Nardi (L2) ne, Turco ne, Fahr 11, Dijkema, Nwakalor 13, Venturi (L1), Maglio 7. All. Caprara.

Arbitri: Simbari – Prati.

Parziali: 21-25, 23-25, 22-25.

Note – durata set: 28’, 30’, 27’; muri punto: Chieri 7, Il Bisonte 10; ace: Chieri 2, Il Bisonte 5.

Il Bisonte mette in piedi un altro grande show sul palcoscenico del PalaFenera di Chieri, e travolge 3-0 la Reale Mutua, fino a oggi imbattuta in casa, incamerando altri tre punti in un campionato finora straordinario: adesso la classifica dice secondo posto con 12 punti per Firenze, ma forse è meglio non guardarla e concentrarsi su una crescita di squadra che si fa di partita in partita sempre più interessante. Anche stavolta le bisontine hanno utilizzato tutti gli ingredienti per venire a capo di un avversario non semplice: le qualità tecniche, con una distribuzione di punti spalmata praticamente su tutte le giocatrici impiegate, quelle mentali, messe in mostra soprattutto nei finali punto a punto sempre direzionati in proprio favore, e quelle fisiche, con la squadra che non sembra davvero aver giocato quattro partite negli ultimi dodici giorni.

Giovanni Caprara parte con Dijkema in regia, Nwakalor opposto, Degradi e Daalderop in banda, Maglio e Fahr al centro e Venturi libero, mentre Bregoli risponde con Poulter in palleggio, Grobelna opposto, Enright e Guerra schiacciatrici laterali, Mazzaro e Rolfzen al centro e De Bortoli libero.

Il primo break lo firma Degradi con due attacchi da seconda linea, intervallati da un muro di Maglio (2-5), con Bregoli che chiama subito time out e la canadese (cinque punti nel set col 60%) che al rientro allunga ancora (3-8): Il Bisonte è un rullo compressore, Degradi (cinque punti anche per lei nel parziale) mette giù il 5-11 e Bregoli ferma di nuovo il gioco, ma alle bisontine riesce davvero tutto, ed è con quattro muri nel giro di pochi punti (saranno sei in totale nel set) che costruiscono addirittura il + 10 (8-18). Chieri non ci sta e con Bosio e Perinelli in campo per Poulter e Enright dà qualche segno di reazione (13-19), Caprara chiama saggiamente tempo e cambia in posto 4 (dentro Foecke e Santana), ma la Fenera si avvicina addirittura a 16-19 con Mazzaro e Caprara ferma di nuovo tutto. Si entra nella fase decisiva, Fahr con un muro e con un primo tempo rintuzza i tentativi delle locali (19-22), poi Daalderop, appena rientrata, procura il set point con due attacchi e l’errore al servizio di Grobelna vale il 21-25.

Nel secondo è Chieri (con Perinelli lasciata in campo per Enright) a partire meglio (3-0), sul 7-4 Caprara inserisce Foecke per Degradi, e proprio l’americana trova i due punti che valgono il pareggio sull’8-8, anche se subito dopo Guerra e Perinelli ricreano il + 3 (11-8) che costringe Caprara al time out: altro inseguimento e altro pari di Foecke (14-14), poi l’ace di Maglio significa primo sorpasso (15-16) e il muro di Fahr il + 2 che consiglia Bregoli di fermare il gioco (16-18). Al rientro Nwakalor mura a uno Guerra (16-19), sul 17-21 sembra fatta ma la Fenera reagisce ancora e con tre punti di fila si avvicina (20-21), tanto che Caprara decide di chiamare time out: Fahr attacca out (21-21), poi dopo l’attacco vincente di Daalderop la centrale si rifà con l’ace (21-23), ma il muro di Rolfzen vale di nuovo la parità (23-23), anche se poi Daalderop e Degradi riescono a chiudere 23-25.

Nel terzo c’è Foecke in 4 con Daalderop e l’avvio è anche peggiore rispetto al secondo (7-1), Caprara prova a correre ai ripari con Santana e Alberti e le bisontine iniziano a rimontare (8-6), con Bregoli che chiama time out: Il Bisonte si avvicina ancora con una super Alberti (due fast e un ace per l’11-10), la Reale Mutua risponde col muro di Poulter (16-13), ma un altro lungo inseguimento vale la parità grazie all’ace di Foecke (17-17) e poi il sorpasso col primo punto del match di Santana e l’altro ace di Foecke (17-19). Bregoli chiama time out e butta dentro Enright e Akrari, Chieri impatta subito (19-19), ma le bisontine sono ancora implacabili nel momento decisivo, con Nwakalor (otto punti nel set) che firma il nuovo + 3 (20-23): l’ultima reazione locale è con il muro di Rolfzen (22-23), Caprara chiama time out e al rientro Fahr procura due match point (22-24), per poi trasformare il primo con il muro (22-25) e laurearsi mvp della partita con 11 punti (7 in attacco col 53%, tre muri e un ace.

LE PAROLE DI SARAH FAHR - “Oggi era molto importante vincere e portare a casa i tre punti, perché contavano per la nostra classifica: queste sono state due settimane molto dure, è tosta giocare ogni tre giorni, ma siamo state veramente brave e sono felicissima del risultato. Adesso affronteremo le prossime partite con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato le prime cinque: senza paura di perdere, tranquille e sicure di noi. A Firenze ho trovato un ambiente bellissimo, Il Bisonte è una grande famiglia e sono contenta di aver scelto di venire a giocare in questa squadra”.

Ufficio Stampa Il Bisonte Firenze

