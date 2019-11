Cade 13enne in un fosso di 8 metri, recuperato a Montecatini

Un 13enne è stato recuperato dopo essere caduto da un dislivello di 8 metri in via Fratelli Germani a Montecatini Alto. Il fatto è avvenuto alle 21.15 di ieri, mercoledì 31 ottobre. I vigili del fuoco del comando locale si sono calati con tecniche speleo alpino fluviale ed hanno raggiunto il ragazzo, ed hanno provveduto con tecniche di primo soccorso sanitario, a stabilizzare e immobilizzare il ragazzo cosciente, successivamente è stato recuperato e affidato al personale medico del 118. L’intervento è avvenuto in un momento di forte pioggia e il luogo angusto non era accessibile alle squadre sanitarie.

