Consiglio comunale Cerreto Guidi, si parla del ponte di Marcignana e di turismo

È convocato per lunedì 4 novembre 2019 alle ore 18,00, nella Sala Consiliare, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono sei gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Piano operativo e contestuale variante al piano strutturale del Comune di Cerreto Guidi: terza seduta del Consiglio comunale per esame osservazioni e controdeduzioni;

3. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto relativa a chiarimenti in merito alla chiusura del Ponte di Marcignana;

4. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto in merito allo stato dei fossi di Via Biondi;

5. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto riguardante il turismo nel nostro Comune;

6. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto relativa a proposta riconoscimento encomio ad un cittadino intervenuto per risolvere una situazione pericolosa per se stesso e per la comunità.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Cerreto Guidi