Consiglio comunale Empoli, tra le tante proposte la cittadinanza onoraria a Ocalan

Convocato in sessione straordinaria di prima convocazione il prossimo Consiglio Comunale che si svolgerà lunedì 4 novembre 2019, a partire dalle 18, con prosecuzione alle 21, al primo piano, nella sala consiliare di via Giuseppe del Papa, 41.

Come sempre sarà possibile seguire la diretta della seduta consiliare dell’assemblea presieduta da Alessio Mantellassi in streaming video con link dalla home page del sito web istituzionale del Comune di Empoli.

Questo l’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a possibili rapporti fra Comune di Empoli e Mc Multicons.

3. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a nuova Caserma Carabinieri.

4. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a chiusura ponte di Marcignana.

5. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli, relativa alle liste di attesa per gli esami mammografici nel nostro comune.

6. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune, relativa a rifiuti nel torrente Orme dopo il mercato settimanale.

7. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune, relativa a presenza Gav nel Comune di Empoli.

8. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune, relativa a stato del Sistema Idrico Integrato e sui risultati della gestione di Acque Spa.

9. Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 14 del 27/09/2019. Approvazione.

10. Bilancio di Previsione 2019-2021 - ratifica delibera di Giunta Comunale n. 177 del 23/10/2019 assunta con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza.

11. Variazioni al Bilancio di Previsione 2019-2021.

12. Variazione del programma delle Opere Pubbliche – annualità 2019 – 2021 e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi – annualità 2019 a norma delle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011, al d.lgs. 50/2016 e al d.m. n. 14 del 16/01/2018 – con contestuale modifica del Dup 2019-2021.

13. Complesso edilizio in fase di costruzione (porzione) sito in loc. Ponte a Elsa- via Piero Gobetti- via Dino Caponi – avviso di vendita a prezzo ribassato - fallimento n° 47/2004 - autorizzazione a partecipare al procedimento esecutivo immobiliare.

14. Testamento pubblico rep. n° 181/2003 - accettazione eredità con beneficio di inventario.

15. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli-Centrodestra per Empoli, relativa a concorso di idee tra parco pubblico e una "casa di servizi al cittadino" in sostituzione dell'ecomostro di Ponte a Elsa.

16. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a tesserino venatorio – condizioni per il rilascio/rinnovo.

17. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli D’italia-Centrodestra per Empoli, relativa a nuove agevolazioni nei servizi scolastici in base a ISEE e numero dei figli a carico.

18. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a intitolazione strada o piazza a “Norma Cossetto – martire delle Foibe”.

19. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a realizzazione "Cittadella della Sicurezza" presso l’Ospedale Vecchio.

20. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a destinazione avanzo 3 milioni di euro di Alia S.P.A. per riduzione tariffa rifiuti ai cittadini e imprese.

21. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a richiesta di installazione di centraline per il controllo dell’aria.

22. Mozione presentata dal Gruppo Fratelli d’Italia Centrodestra per Empoli, relativa alla legge “Meloni”, sulle misure di sostegno all’acquisto di dispositivi anti-abbandono.

23. ODG presentato dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune, relativo all'attacco turco nel nord della Siria. Non lasciamo solo il popolo curdo. Fermiamo l'attacco turco in Siria.

24. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a imposta di bollo – virtualizzazione delle procedure di pagamento.

25. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a dotazione taser a Polizia Municipale e Forze dell'Ordine.

26. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Empoli, relativa a installazione di cestini per la nettezza urbana differenziati.

27. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli, relativa alle azioni di prevenzione contro l'uso di droghe e l'abuso di alcool e medicinali.

28. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Empoli, relativa a elezione e istituzione del Consiglio dei Cittadini Stranieri, ai sensi degli artt. 20 e 31, comma 9, del vigente Statuto Comunale.

29. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune, relativa alla “Risoluzione del Parlamento Europeo del 19 settembre 2019 sull’importanza della memoria europea per il futuro dell’Europa.

30. ODG presentato dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune, relativo al conferimento della cittadinanza onoraria a Abdullah Ocalan.

31. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Empoli, relativa a installazione di fontanelle di acqua all’interno degli edifici pubblici e donazione borracce anti-plastica.

32. ODG presentato dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune, di solidarietà col popolo cileno e condanna della repressione attuata dal governo cileno.

