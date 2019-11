Doppio oro con Giulio e Camilla per il Judo Kodokan Empoli

Sabato 27 e domenica 28 si è disputato il 21° Trofeo Internazionale città di L'Aquila, che ha ospitato nel capoluogo abruzzese oltre 1500 atleti.

La competizione di altissimo prestigio ha visto impegnati il Sabato gli atleti della classe cadetti (under 18) del Judo Kodokan Empoli Gherardo Lippi (-60 Kg.), Lorenzo Tosi (-66 Kg.) e Camilla Di Clemente (-52 Kg).

I ragazzi hanno ben figurato nelle rispettive categorie: Gherardo Lippi dopo aver vinto il primo incontro è stato sconfitto nei due successivi concludendo così la gara. Lorenzo Tosi, vittorioso nei primi due combattimenti, si è fermato ai quarti di finale in seguito ad una sconfitta che non gli ha consentito di proseguire la gara. Tutto bene invece per Camilla Di Clemente che è salita sul gradino più alto del podio dopo aver ottenuto l'accesso alla finale grazie a due incontri vinti prima del limite e conquistato infine la medaglia d'oro in un incontro di finale lampo, che l'ha vista vittoriosa dopo appena 8 secondi di combattimento.

Domenica è salita sui tatami del Palazzetto dello Sport della Guardia di Finanza di Coppito la classe Esordienti B (UNDER 15), competizione del circuito Trofeo Italia e valido per l'assegnazione di importanti punti per la Ranking List Nazionale ed a rappresentare il Judo Kodokan Empoli, c’erano Davide Parri (-50 Kg.) e Giulio Manenti (-60 Kg.)

Entrambi hanno affrontato la gara con grande determinazione e autorevolezza: Davide Parri è stato impegnato in sei incontri e con quattro vittorie e due sconfitte, raggiungendo così il 7° posto in una categoria piuttosto numerosa. Prestigiosa la prestazione di Giulio Manenti che, impegnato nella categoria più impegnativa della competizione, lo ha visto vittorioso in sei incontri , conquistando oltre alla medaglia d'oro un bel numero di punti che lo fanno balzare nelle posizioni di vetta della ranking nazionale.

Fonte: Asd Judo Kodokan Empoli

