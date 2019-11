Furti all'outlet The Mall, recuperata merce per 37mila euro

2 arresti per furti presso l’outlet THE MALL.

I carabinieri di Reggello, assieme ai colleghi del Norm di Figline Valdarno, ieri pomeriggio hanno arrestato una coppia di serbi (K.N. classe ’70 e K.E. classe ’94), entrambi senza fissa dimora sul territorio nazionale e pregiudicati, perché colti nella flagranza di furto aggravato continuato ed in concorso dall'outlet The Mall in zona Leccio.

I due, a bordo di una vettura di grossa cilindrata con targa francese, erano stati segnalati da alcuni cittadini come sospetti.

I carabinieri, quindi, hanno documentato come gli indagati si recassero alternativamente e a più riprese presso l’autovettura depositando varia merce, finché, notato come i due venissero inseguiti da alcuni commessi del negozio “Moncler” ove avevano tentato un altro colpo, li hanno bloccati.

Confermata l’ipotesi di furto aggravato e documentata anche quella di ricettazione in concorso, gli sono stati ritrovati un giubbotto “potenziato” attraverso l’installazione di dispositivi elettronici per l’elusione del sistema di anti – taccheggio; un grosso magnete utilizzato per rimuovere le placche anti – taccheggio dalla merce; diversi arnesi da scasso e barbe finte utilizzate per travisarsi; denaro contante in valuta europea, americana, svizzera, ungherese e serba.

La merce rubata dai negozi “Tom Ford”, “Valentino” e “Scervino” ha un valore commerciale di circa 12mila euro prontamente riconosciuta e restituita agli aventi diritto; merce illecitamente detenuta e provento di furto ai danni di altri negozi di grandi firme, tra cui “Valentino”, per un valore commerciale di oltre 25.000 €, per cui sono in corso le operazioni di identificazione degli aventi diritto.

Dopo il sequestro della merce rubata, i due saranno giudicati per direttissima.

Tutte le notizie di Reggello