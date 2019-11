Elisoccorso in A11 dopo incidente tra due auto: 5 feriti

Due auto si sono scontrate e una di queste si è ribaltata sulla A11 tra Prato Ovest e Pistoia , al km 19 questa mattina nella carreggiata in direzione mare. Il traffico ha risentito con 6 km di coda. I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area. I feriti erano già stati soccorsi dai sanitari inviati dal 118. Chiamato anche l'elisoccorso Pegaso e la polizia stradale.

Una 26enne, un 29enne, una 21enne e un 27enne sono stati soccorsi in codice giallo e trasferiti al Santo Stefano di prato. Per un 60enne è servito l'intervento dell'elisoccorso e il trasferimento all'ospedale fiorentino di Careggi.

