È giunto l'elisoccorso a Treggiaia, frazione di Pontedera, per una persona caduta da un ulivo nella mattina di oggi. In via della Salita, zona I Fabbri, c'è stato l'intervento dei sanitari inviati dal 118. Oltre a un'automedica e a un'ambulanza, è stato ritenuto necessario contattare l'elisoccorso Pegaso che, dopo essere atterrato al campo sportivo di Treggiaia, trasferirà la persona ferita all'ospedale di Cisanello a Pisa.

