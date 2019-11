It Cattaneo, team internazionale con gli studenti del corso Turismo

Da domenica 20 a sabato 26 ottobre otto alunni dell'It “Carlo Cattaneo” delle classi terze e quarte del percorso Turismo sono stati a Braunschweig in Germania per un nuovo progetto Erasmus Plus K2 2019-2021 “Variety in European Regions”, accompagnati dai docenti Mila Nuti e Lucia Leoncini. Oltre alla scuola sanminiatese hanno partecipato istituti secondari di secondo grado di Spagna (Colegio Alca SL de La Coruña), Lettonia (Ludzas Pilsetas Gimnazija di Ludza) e Germania (Hoffmann Von Fallersleben Schule di Braunschweig). Il progetto coinvolgerà 24 alunni in due anni del corso Turismo. Gli obiettivi sono il potenziamento delle quattro abilità linguistiche, far conoscere la regione e il territorio in cui vivono dal punto di vista geografico, artistico, culturale, economico e turistico, accrescere il bagaglio culturale, sviluppare l’imprenditorialità, promuovere la mobilità e la comunicazione interculturale, sviluppare le “soft skills” come capacità di collaborare, autonomia e senso di responsabilità e le competenze digitali utilizzando le nuove tecnologie nella comunicazione di contenuti culturali e didattici, approfondire la conoscenza del mondo del turismo e sviluppare la creatività. L'intento è creare anche una capacità di lavorare in gruppi internazionali, comunicando in maniera fluente e utilizzando le nuove tecnologie.

Al primo meeting hanno partecipato sette studentesse: Asia Gaeta, Eleonora Rossi, Sara Fiumalbi e Giulia Lampis della 3B Turismo, Laura Lotti della 4A Turismo, Elisa Morena della 4B Turismo e Chiara Bellenbaum della 3A Turismo. Con loro anche lo studente Cesare Branca della 3B Turismo, unico ragazzo della comitiva. «L’esperienza in Germania – commentano i ragazzi – ci ha arricchito personalmente e culturalmente, in quanto abbiamo conosciuto studenti di altre nazioni con culture e tradizioni diverse e soprattutto abbiamo vissuto una settimana in Germania non come turisti ma come se facessimo parte della comunità locale. Abbiamo fatto esperienze creative e appassionanti come cucinare piatti tipici tedeschi della regione o fare trekking in montagna e sport a scuola, ma ciò che ci ha emozionato di più è stato lo spettacolo finalizzato al superamento degli stereotipi, in cui tutti gli studenti hanno ballato e cantato canzoni e balli tipici della propria regioni».

Per l'istituto si tratta di una conferma del lavoro svolto negli anni passati in ambito europeo, volto in particolar modo a fornire ai ragazzi del percorso di studi Turismo delle opportunità pratiche di confronto, sviluppo delle competenze linguistiche e comunicative. In tale direzione, nel corso del mese di ottobre, ci sono state altre azioni mirate come la partecipazione a "Invito a Palazzo" a San Miniato, con gli studenti che hanno fatto da guide a Palazzo Grifoni lo scorso 5 ottobre in collaborazione con la Fondazione Carismi, e l'esperienza di alcuni studenti di alternanza scuola/lavoro sulla nave Costa Favolosa. Anche in questo caso si tratta di un consolidamento di un rapporto con la società di navigazione Costa la quale, nella scorsa estate, ha dato possibilità ad altri studenti di prendere dimestichezza con il mestiere dell'accoglienza sulle navi da crociera.

«Quello del Turismo è un indirizzo particolare nell'ambito dell'istruzione tecnica – commenta il dirigente scolastico del “Cattaneo”, Alessandro Frosini – che propone uno sbocco di lavoro interessante per i ragazzi che abbiamo voglia di girare il mondo, di andare un po' più in là del proprio orticello, facendo esperienze anche all'estero. Per questo il nostro insegnamento si basa molto sul fare e l'operare, oltre che sulle collaborazioni con aziende e realtà importanti del territorio e del settore turismo».

Fonte: It Cattaneo

