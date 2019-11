Licenza sospesa per 7 giorni a un ristorante fast food a Firenze

Una settimana di licenza sospesa per il ristorante McDonald's di piazza della Stazione a Firenze. A partire dalla mezzanotte appena trascorsa è entrata in vigore l'ordinanza del questore di Firenze Armando Nanei. "Dai numerosi controlli delle forzedell'ordine - si legge nell'ordinanza - l'esercizio è frequentato assiduamente da soggetti che si recano anche per consumare svariati reati, dallo spaccio di stupefacenti ai reati contro il patrimonio, rendendosi talvolta autori di fatti di violenza".

