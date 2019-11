Maltempo, disagi nei cimiteri di Santa Maria a Monte

Nella giornata di ieri, 31 ottobre, durante il periodo di allerta diramato con il codice GIALLO dalla sala operativa della protezione civile della Regione Toscana, erano previsti tempo instabile e forti temporali anche nella nostra zona.

Effettivamente nel primo pomeriggio di ieri il nostro territorio è stato interessato per circa 1 ora e mezzo da piogge di forte intensità che hanno interessato il nostro comune creando non pochi disagi in particolare nella parte alta del capoluogo (area cimitero S.Maria a Monte).

Si sono verificati alcuni piccoli smottamenti su via S.Michele e via Querce tra i quali il più significativo nella zona maggiormente colpita (quella vicino al cimitero e alle scuole medie). Sono stati registrati interventi anche su edifici privati del centro storico e numerosi disagi per l’intensità della pioggia caduta al cimitero del capoluogo e in particolare ai campi comuni sia della parte vecchia che di quella nuova del cimitero e nella zona delle cappelle della parte nuova.

La ditta che ha in gestione il cimitero è intervenuta prontamente ed è ancora al lavoro per eliminare il disagio nelle parti comuni. Nelle foto si possono vedere come si presentavano le varie zone d'intervento al momento del temporale e come stamani mattina. Personale tecnico del comune e le ditte allertate sono intervenute per monitorare la viabilità e intervenire dove necessario.

Numerosi i lavori che questa amministrazione ha realizzato nei cimiteri del nostro comune anche per lavori di manutenzione. Gli ampliamenti sono stati realizzati a S.Donato, a Montecalvoli e a S.Maria a Monte. Altri lavori di manutenzione sono già in programma anche se i nostri cimiteri presentano grandi superfici su cui intervenire e questo non rende facili gli interventi da fare.

Ilaria Parrella, sindaco di Santa Maria a Monte

