Non paga la merce e tira uno schiaffo alla responsabile del supermercato

Nella serata di ieri, presso il punto vendita di un supermercato in via Santa Caterina da Siena a Firenze, nei pressi della stazione ferroviaria Santa Maria Novella, un cliente ha notato un ragazzo, un 21enne del Gambia, regolare sul territorio nazionale, che nascondeva un pacchetto di biscotti ed una confezione di cous cous all’interno del proprio zaino per poi tentare di oltrepassare le casse, senza pagare la merce.

Dopo aver avvisato la responsabile del punto vendita, il cliente assieme al responsabile hanno intimato al 21enne di pagare la merce. Il gambiano, per tutta risposta, ha tirato uno schiaffo alla donna, ma subito dopo si è calmato e ha restituito i prodotti. I carabinieri del Nucleo Radiomobile lo hanno denunciato a piede libero.

