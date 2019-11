Marito e moglie alle dipendenze dei sindaci Giglioli e Deidda

Da oggi giovedì primo novembre è conferito l'incarico nello staff del sindaco di Santa Croce sull'Arno per Elena Ulivieri, moglie di Pilade Cantini, che poco tempo fa ha assunto lo stesso incarico nel vicino Comune di San Miniato per il primo cittadino Simone Giglioli. La coppia che è stata unita nel lavoro alle dipendenze dei premier Matteo Renzi e Paolo Gentiloni sarà divisa da pochi km, ma l'esperienza riportata sui rispettivi curriculum è valso l'entrata in squadra nelle rispettive compagini del cuoio, dopo l'appoggio nella scorsa campagna elettorale. Le opposizioni in Consiglio comunale hanno già protestato per gli incarichi e per le spese che comporteranno due contratti da 18 ore settimanali, nello specifico 'Per un'altra Santa Croce' e 'CambiaMenti'.

