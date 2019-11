Premio Massarosa, auguri al giurato di 104 anni

Il sindaco Alberto Coluccini e l’assessore alla cultura Michela Dell’Innocenti si sono recati ieri (31 ottobre) da Bartolo Barsanti per consegnargli un attestato per i suoi 104 anni di età e fare gli auguri di buon compleanno da parte dell’amministrazione comunale.

Originario di Quiesa, Bartolo Barsanti, abita a Quiesa ed è uno dei giurati popolari del Plm. “Un giurato particolare - spiega l’assessore Dell’Innocenti - visto che ha presentato una dettagliata relazione per ognuno dei cinque libri in finale”.

Poeta e scrittore per passione, Bartolo Barsanti abita a Quiesa con la moglie Francesca e i suoi quattro cani a cui è molto affezionato. Non potrà partecipare personalmente alla serata finale del Premio Letterario Massarosa e per questo ha consegnato allo stesso assessore Dell’Innocenti una busta chiusa con il suo voto che sarà letto solo durante la serata finale.

Fonte: Comune di Massarosa

Tutte le notizie di Massarosa