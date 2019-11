Ha portato via 3.500 euro in monete contenute in dei sacchi perché le casse si erano già chiuse grazie al dispositivo d'allarme. La rapina è avvenuta in una banca di via Baccio da Montelupo a Firenze, dove è intervenuta la polizia che al momento cerca ancora il responsabile. L'uomo, armato di coltello e a volto coperto, ha trovato alle 16 circa solo tre impiegati e il direttore quando ha messo a segno il colpo.

