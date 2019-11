Sospesa licenza al fast food, l'assessore Vannucci si congratula

“Mi congratulo con le forze dell’ordine per i continui controlli nella zona della stazione Santa Maria Novella e con il questore Armando Nanei per l’adozione del provvedimento che ha portato alla sospensione della licenza del ristorante al fine di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini”. Così l’assessore alla Sicurezza urbana Andrea Vannucci commenta la notizia della sospensione per sette giorni della licenza di un ristorante in piazza Stazione.

“Le forze dell’ordine stanno facendo un importante lavoro in quella zona della città, come nelle altre - ha continuato l’assessore - per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza di cittadini e turisti. Per la nostra amministrazione la sicurezza urbana è una delle priorità e lavoriamo in sinergia con le forze dell’ordine con cui portiamo avanti un’attività capillare in tutti i quartieri, ognuno per le proprie competenze”. “Abbiamo un’attenzione molto alta su questo tema - ha concluso Vannucci - e lo dimostrano il nostro progetto ‘Luce sicura’, più luce vuol dire anche più sicurezza, e le telecamere di videosorveglianza che abbiamo installato e che continueremo a mettere in centro e nelle zone più periferiche”

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

