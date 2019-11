Spaccio e degrado all'ex terminal di Pisa, area bonificata

Nella giornata di mercoledì l’Amministrazione Comunale ha provveduto a bonificare una parte della zona ex terminal Cpt interna alla recinzione, dopo che la Polizia Municipale aveva più volte segnalato l’utilizzo dell’area come ricettacolo di spaccio e di degrado. Viste anche le segnalazioni e richieste da parte dei residenti, che denunciavano la presenza di persone accampate, ieri la zona è stata prima bonificata da rifiuti e sporcizia e poi messa in sicurezza, per impedire l’accesso negli anfratti più nascosti e porre fine definitivamente alla situazione di degrado dell’area.

“Grazie alla nostra attività finalizzata ad eliminare tutte le sacche di degrado e di microcriminalità che sono concentrate in determinate zone della nostra città – spiega l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno - stiamo cercando di riportare un clima di sicurezza tra i cittadini, utilizzando strumenti che a volte possono apparire molto duri, ma che risultano efficaci per contrastare questi fenomeni. Per quanto riguarda in particolare la zona dell'ex Ctp ho ricevuto in diverse occasioni cittadini e residenti della zona che sono venuti da me per descrivere e denunciare la situazione di degrado nell’area interna alla recinzione. Abbiamo deciso di intervenire prima con la bonifica dell’area e poi con la messa in sicurezza di alcuni anfratti utilizzati sia per lo spaccio che per il consumo delle sostanze stupefacenti, e che in alcune occasioni erano stati anche luogo di atti osceni e situazioni degradanti. Continueremo su questa linea di interventi, ed è nostra intenzione recintare in maniera più efficace l’area, per evitare l’intromissione e l’utilizzo per attività delinquenziali, provvedendo ad una riqualificazione complessiva della zona che possa restituirla alla città".

