Il Teatro Verdi apre la scuola di teatro Achab

Giallo Mare Minimal Teatro è un’agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana; da anni, esperti professionisti della scena operano sul territorio per formare nuovi attori.

Al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno da venti anni è attivo il laboratorio teatrale Achab, che si rivolge a giovani e adulti e utilizza il linguaggio teatrale come strumento di conoscenza delle proprie capacità comunicative e relazionali.

Nel progetto formativo rivolto alle nuove generazioni si propone anche in questa stagione il laboratorio pomeridiano rivolto a bambini e ragazzi, condotto da Sonia Montanaro. Il teatro qui è affrontato come esplorazione di sé e degli altri tramite un approccio propedeutico a vari linguaggi scenici (corpo, voce, figure e oggetti). Il corso si svolgerà da novembre a magio 2020, con un incontro settimana il martedì dalle 16.30 alle 18.00 per un totale di 35 ore.

A conclusione del percorso sarà presentato un saggio/spettacolo finale.

Sono previste due lezioni di prova martedì 19 novembre e martedì 26 novembre ore 16.30 presso il Teatro Verdi.

La formazione teatrale dedicata ai giovani e agli adulti, tocca tutti gli elementi della propedeutica dell’espressione teatrale e prevede momenti di approfondimento, attraverso workshop tematici con artisti ospiti, e condivisioni con gli allievi del laboratorio teatrale del Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Il training del corpo e della voce, la comunicazione verbale e non verbale, il gioco interpretativo, il movimento e la scrittura per la scena saranno gli elementi cardine del corso. Il percorso è aperto ad allievi con ogni grado di esperienza, anche ai principianti, e si muove con sguardo corale per condurre il gruppo alla realizzazione di uno spettacolo, che andrà in scena nei due teatri diretti dalla compagnia. A tenere il corso saranno Diletta Landi e Maria Teresa Delogu.

Il corso si articolerà con un incontro a settimana il martedì dalle 20.30 alle 22.30, fino a maggio 2020, per un totale di 70 ore.

Per informazioni , prenotazioni e iscrizioni rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it o al Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

