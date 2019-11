Tutte in campo le squadre Abc. In serata il ritorno dell'ex Innocenti

Torna al PalaBetti il Gialloblu Castelfiorentino che domani sera alle ore 21.15 riceverà il Basket Poggibonsi per la quarta giornata del campionato di Promozione (arbitri Mariotti di Cascina, Landi di Pontedera). Obiettivo dei ragazzi di Luigi Vertaldi sarà quello di provare a riscattare il doppio passo falso contro le due compagini senesi (Mens Sana e Libero Basket) e tornare così alla vittoria davanti al pubblico amico.

Domenica, invece, sarà la volta del Basket Castelfiorentino. Esordio per i ragazzi di Gianni Lazzeretti nel campionato di 1° Divisione: dopo aver osservato il turno di riposo alla prima giornata, questa sera alle ore 18.30 saranno attesi sul parquet di Monteroni per iniziare ufficialmente la nuova avventura, con l’obiettivo di confermarsi e raggiungere la zona playoff (arbitro Maggi di Prato).

Alle 17.30, invece, le ragazze di Lorenzo Volterrani, saranno impegnate nella seconda giornata del campionato di Promozione: dopo l’esordio casalingo contro Montevarchi andranno a far visita alla Cestistica Rosa Prato per la “prima” lontano da casa (arbitro Macigni di Pistoia).

Domani alle 21.15 l’Abc Solettificio Manetti sarà attesa a Firenze dall’Olimpia Legnaia dell’ex Andrea Innocenti

Next step: Firenze. Per la precisione PalaFilarete. Ovvero, Olimpia Legnaia.

L’Abc Solettificio Manetti si appresta a far visita ad una delle squadre indubbiamente più in forma e continue di questo avvio di stagione. E si appresta anche ad incontrare un grande ex: Andrea Innocenti. Il playmaker di San Vincenzo, infatti, è arrivato quest’anno a Firenze andando a rafforzare un roster per gran parte confermato, in cui l’amalgama e la compattezza rappresentano le armi un più.

Al PalaFilarete i ragazzi di Paolo Betti troveranno dunque ad attenderli un’Olimpia Legnaia che, fin dal precampionato e dalla Coppa, si sta dimostrando una delle squadre da battere. Non è un caso che il PalaFilarete, proprio come il PalaBetti, sia ad oggi ancora inespugnato. Una sola sconfitta al momento per gli uomini di Riccardo Zanardo, quella sul parquet della grande favorita Chiusi.

I gialloblu, tornati alla vittoria contro La Spezia dopo la sconfitta di Siena, dovranno dunque sfoderare una delle migliori prestazioni per cercare di infliggere il primo ko casalingo ad un’Olimpia Legnaia da prendere con tutte le precauzioni del caso. Un match tra due squadre in cerca di conferme, uno scontro diretto che potrà rivelarsi fondamentale anche in ottica di post season.

Palla a due ore 21.15, arbitreranno la gara i sigg. Panelli di Montecatini Terme e Zanzarella di Siena.

Fonte: Abc Castelfiorentino

