Ztl nel centro storico di Barberino, riparte l'orario invernale

Ztl, dal 4 novembre prende il via la modalità invernale. Conclusa la stagione estiva, il Comune provvede ad attivare la regolamentazione della Zona a Traffico Limitato nel centro storico di Barberino con alcune modifiche, previste per il periodo invernale e finalizzate a migliorare le condizioni di fruibilità del centro storico da parte dei residenti. La riorganizzazione interessa le modalità di sosta di una parte dei parcheggi a servizio del centro storico. Si illustrano nel dettaglio le disposizioni che entreranno a regime da lunedì 4 novembre.

E’ prevista l’istituzione del divieto di transito dalle ore 20 alle ore 6, dal lunedì al sabato e dalle 20 del sabato alle 6 della domenica, nonché dalle 12,30 della domenica alle 6 del lunedì in via Francesco da Barberino nel tratto compreso tra Porta Senese e l’intersezione con via Vittorio Veneto, piazza Barberini compresa, eccetto residenti muniti di telecomando che espongano contrassegno A e C.

E’ stata stabilita la sosta regolamentata della durata massimo di un’ora dalle ore 6 alle ore 20 dal lunedì al sabato e la domenica dalle ore 6 alle ore 12,30 in via Francesco da Barberino, nel tratto compreso tra Porta Senese e intersezione con via Vittorio Veneto, piazza Barberini compresa, con esposizione del disco orario. Da tale obbligo sono esonerati i veicoli dei residenti ed equiparati che espongano contrassegno A o B.

La riorganizzazione prevede l'istituzione del divieto di sosta la domenica dalle ore 12,30 alle ore 20 per tutti i veicoli. E’ prevista inoltre l’istituzione in via Vittorio della sosta regolamentata di un’ora dalle ore 8 alle ore 18 e dalle ore 18 alle ore 8 divieto di sosta, eccetto i veicoli dei residenti ed equiparati che espongano contrassegno A o B. Entra in vigore il divieto di sosta in piazzetta Spedale dei Pellegrini. Il piano comprende anche l'istituzione in piazza Mazzini della sosta regolamentata, con esposizione del disco orario, dalle ore 8 alle ore 18, nel restante orario la sosta è libera. Rimane confermato il doppio senso di circolazione in via Francesco da Barberino, nel tratto tra la SR 2 via Cassia, e Piazzetta Spedale dei Pellegrini con senso unico alternato a vista all'altezza di Porta Fiorentina.

