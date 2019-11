Chiusura fast food, Marcheschi (FdI): "Non possono essere soluzione contro criminalità"

“La criminalità non si combatte con l’oscurantismo. La chiusura di locali, bar, discoteche, se non violano regole, non può essere la soluzione per garantire la sicurezza pubblica. E’ provato che, chiuso un locale, i delinquenti di turno si spostino davanti ad un altro arrecando danni agli imprenditori che in questo caso poche colpe hanno -dichiara il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi)- I problemi di spaccio e di insicurezza diffusa sono palesi a Firenze, del resto la nostra città è al terzo posto nella classifica dei reati compiuti, ma i provvedimenti punitivi vanno indirizzati verso chi somministra alcolici ai minori, chi consente lo spaccio di stupefacenti all'interno del proprio esercizio commerciale, insomma chi compie i reati e non chi li subisce perché accadono nei pressi del proprio bar o locale”.

