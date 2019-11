Cimitero alluvionato, Vanni (Pri): "Non sono stati fatti buoni lavori"

"Si troverà un responsabile? Mai. Meglio pensare che è colpa dei cambiamenti climatici.” Questa è una delle tante frasi di cittadini di Santa Maria a Monte apparse su facebook .

Un evento così è la prima volta nella storia del cimitero di Santa Maria a Monte. Le piogge di ieri hanno allagato gran parte della nuova area , proprio in occasione della annuale ricorrenza dei Morti. Ovviamente ci sarà un responsabile, il progettista, il direttore dei lavori, gli esecutori di queste opere. Invitiamo l’amministrazione comunale a fare chiarezza.

Basta pensare al tetto alle cappelle all’ingresso. Il tetto fatto in lamiera ondulata racchiusa da pareti, bastano alcune foglie perché i canali si intasino e quindi creando notevoli danni. In questo caso come nei disagi attuali, a parer nostro, i progettisti non hanno fatto un buon lavoro.

Ma veniamo agli eventi attuali, la notevole acqua sia esterna che interna significa la non presenza di fognature adeguata o il sotto dimensionamento di esse la causa dell’alluvione.

Sarebbe stato opportuno rivolgersi a progettisti specializzati per queste specifiche caratteristiche con architetti e ingegneri con esperienze per progettare questo tipo di costruzioni.

Altra nota, o meglio, “suggerimento”, sarebbe stato opportuno costruire nuovi padiglioni dietro l’attuale cimitero, che poteva ospitare nuove costruzioni, non di fronte all’ingresso togliendo parcheggio ai visitatori e alle scuole medie e elementari".

(Qui l'intervento dell'amministrazione comunale sul caso specifico, NdR)

Alberto Fausto Vanni, Partito Repubblicano Italiano

